Союзная решимость-2022: военные учения, план наступления на Украину или ядерная оплеуха НАТО

Союзная решимость 2022 года — военные учения, которые устроили Москва и Минск на территории Беларуси, переполошили весь мир. Белорусы проводят маневры совместно с российскими военными, словно не впервые. Но что же так смущает соседние с Беларусью страны: Украину, США и вообще НАТО. Теперь обо всем по очереди.

В этот раз военную подготовку проводят на пяти полигонах — Домановском, Гожском, Обуз-Лесневском, Брестском и Осиповичском. Также задействованы почти все крупные военные аэродромы страны.

Почему важна география учений?

Во-первых, потому что два из пяти военных объектов расположены не на украинской границе, а на границе Беларуси с Польшей и Литвой. То есть Москва играет мышцами под самым носом двух членов НАТО.

Неужели Путин и Лукашенко покушаются на самый мощный в мире военный союз? И да, и нет. По крайней мере, такого мнения аналитики, с которыми поговорили Факты Недели.

— Я не сторонник слепого отвержения версий. Но когда речь идет о балансе сил на европейском континенте, то у России шансов нет, – отметил американский генерал в запасе Бен Ходжес.

Бывший военный отметил: если составить все экономические показатели и военную силу всех тридцати членов союза и сравнить с Россией, то у Запада огромное преимущество.

— Но за последний год россияне складывали в кучу разные частицы своего плана, которые дают им разные возможности. И это не только ради максимального давления на Украину, но и на единство союзников НАТО.

Что же это за пазлы, которые пытаются сложить россияне? С одной стороны, Путин хочет дать оплеуху Запада за отказ выполнять ультиматум, который Кремль выдвинул странам НАТО. В частности, речь идет об отказе в членстве Украины и Грузии, а также возвращении к рубежам 1997-го года.

С другой стороны – в Кремле пытаются отвлечь внимание от истинной цели Москвы – полномасштабного военного нападения на Украину.

Но здесь важны детали. Чем таким Россия может напугать более технологично развитые западные страны? Конечно, ответ на поверхности – это ядерное оружие. Еще в 2019 году, во время спора с Дональдом Трампом, Путин хлопнул дверью и вышел из договора о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности (ГРСМД). Не то чтобы в Москве и до этого его придерживались, но три года назад россияне заговорили об этом открыто.

Не смешите мои Искандеры

Но какова связь между ядерным оружием и общими учениями россиян и белорусов? Дело в том, что американская частная компания Maxar Technologies обнародовала снимки, на которых видны скопления этих российских ракетных установок. Данные ракеты способны нести ядерные заряды.

По официальным данным, дальность полета ракеты Искандер до 500 км, что в принципе соответствует ограничениям уже недействующего договора о ядерном оружии с США. Но военные эксперты неоднократно заявляли, что Москва умышленно занижает тактико-технические характеристики этих ракет, а они могут поражать цели на расстоянии до 700 км.

Это сильно меняет положение вещей. О перетягивании Искандеров в Беларусь сообщают и расследователи российского независимого проекта Conflict Intelligence Team (CIT).

В комментарии Фактам Недели эксперт СИТ Кирилл Михайлов рассказал, что пока не видит попыток России развязать масштабную ядерную войну на континенте. Мол, Искандеры в Беларусь взыскали с другой целью.

— Все, что сейчас находится на территории Беларуси, это фактор сдерживания самой НАТО. Российские штабисты рассматривают возможность определенного натовского контрудара в случае полномасштабного наступления на Украину, — сказал Михайлов.

А вот белорусский военно-политический обозреватель Ягор Лебядок считает, что Искандеры прислали в Беларусь не только для того, чтобы не дать НАТО вступиться за Украину.

Во-первых, ракетные установки засветились на спутниковых снимках, а скрыть ядерные боеприпасы не так просто – для этого нужна и специальная инфраструктура, охрана и дополнительные деньги.

Зачем Кремлю такая головная боль? А вот что должно вызвать настоящую обеспокоенность – системы противовоздушной обороны С-400 в тандеме с бомбардировщиками ТУ-22М3.

Кстати, они уже на белорусских военных аэродромах. Россияне их перебросили с Дальнего Востока, чтобы “они могли залететь на нужную глубину, нанести ракетные удары и улететь”, говорит Лебядок. А в это время С-400 расчистят для них небо.

Байрактары против Искандеров?

Российские системы ПВО также имеют другую цель. Дело в том, что ударные дроны турецкого производства Байрактар способны легко уничтожить батарею Искандеров, которых в Беларуси пока насчитали 12 штук. В арсенале Украины Байракторов достаточно, чтобы нанести удар, но именно С-400 по замыслу россиян как раз и должны умерить украинские беспилотники.

Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белжсков сказал, что обычно Искандеры могут дать эффект, но оно только они работают в комплексе как элемент глубокого боя или военной операции. Это серьезные отличия этих учений, которые нельзя пренебрегать, если сравнивать с учениями Запад-21 (проводились осенью прошлого года).

Тайна за семью замками

Традиционно такие учения, как Союзная Решимость, готовятся длительное время, поэтому о них известно заранее. Даже Запад-21 анонсировали почти за год до начала. О решительности Путина и Лукашенко на границе с тремя независимыми государствами стало известно чуть ли не через месяц – все держат в секрете.

Даже количество российского контингента никто не называет, как скрывают и количество белорусских воинов на этих учениях. Бывший начальник Генерального Штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Армии Украины Виктор Муженко сказал, что есть информация о стягивании от 5 до 8 тыс. российских войск.

— И процесс накопления продолжается, в конце концов, количество россиян может достигать около 20-30 тыс. военных.

В НАТО уже насчитали около 30 тыс. российских военнослужащих на территории союзной Беларуси. Такие же цифры называют и независимые военно-политические обозреватели.

Чтобы продемонстрировать прозрачность, обычно на военные выучки приглашают иностранных наблюдателей. О таких правилах давно договорились все страны на континенте, включая Россию и Беларусь.

Начальник Генерального штаба ВС Беларуси Виктор Гулевич проводит брифинг для военных атташе западных стран. Во время этого мероприятия он пытается убедить зарубежных военных дипломатов, что Беларусь и Россия проводят исключительно оборонные учения “на фоне агрессивных провокаций некоторых стран”.

Относительно численности участников военная школа ограничивается лишь формулировкой: не превышает порога информирования, предусмотренного Минским документом от 2011 года и двусторонними договоренностями с Республикой Польша и Украиной. Гулевич пытается убедить всех: ничего особенного не происходит, все страны тренируют своих солдат защищать свои границы.

Ничего особенного кроме того, что Союзная Решимость – 2022 состоялась под пристальным контролем российского военного руководства. В Беларусь приехали министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов. О чем это может свидетельствовать?

— Это фактически стратегические учения России, по меньшей мере по переброске войск. На всех стратегических учениях Российской Федерации всегда присутствует высшее руководство – то ли Шойгу, то ли Герасимов, — ответил на наш вопрос белорусский эксперт Ягор Лебядок.

Относительно цели Решительности ее озвучивает в присущей ему манере сам Александр Лукашенко:

— Если какие-то обезумевшие нацики в Украине не устроят провокацию, мы воевать не будем. Но людям нужно говорить, что мы, чтобы они понимали, в любой момент.

О любом моменте в один голос говорят военные разведки мира. Пока в белорусском небе рассекают российские истребители и бомбежки, а ракеты и танки в полной боевой. Из Киева массово эвакуируются дипломаты. МИД разных стран призывают своих граждан поскорее покинуть Украину.

Закончиться учения должны 20 февраля вместе с Олимпиадой в Пекине. Проводя параллели с 2014 годом, когда Путин напал на Украину сразу после Игр в Сочи, многие называют именно эту дату для начала большой войны в Европе.

После завершения Союзного Решения – 2022 россияне обещают вывести большинство войск из территорий своей союзницы. Для Запада это стало бы сигналом о начале деэскалации. Но пока в это никто не верит. Ведь в прошлом году в Кремле уже заявляли, что увели войска от Украины. Но сейчас устроили игру мышцами с еще большим размахом.

— В конце концов сегодня ни со стороны Украины, ни со стороны НАТО нет серьезных группировок, которые оправдывали бы в целом проведение таких учений, особенно после того, как прошлой осенью страны-союзницы уже отработали те или иные элементы, — убежден военный эксперт Николай Белесков.

Какие действительно планы у Путина в голове – угадать не берется никто. Но такая военная дружба с Беларусью на фоне дипломатических ультиматумов Запада и угроз Украине точно не свидетельствует о желании Кремля к чему-то договориться мирно.