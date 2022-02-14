Ситуация не меняется: послы НАТО провели встречу по Украине — журналист

В столице Бельгии состоялась встреча послов НАТО на которой обсуждалась ситуация вокруг Украины.

Как сообщил журналист Рикард Юзвяк на своей странице в Twitter, на встрече стран-участниц Альянса 16 февраля будут присутствовать страны, которые не состоят в НАТО.

— Сегодня в Брюсселе состоялась очередная встреча послов НАТО по поводу ситуации в Украине и вокруг нее. Они были проинформированы о том, что “ситуация существенно не изменилась по сравнению с пятницей“, — написал журналист.

Журналист добавил, что 16-17 февраля планируется встреча министров обороны стран-участниц НАТО. Во время собрание ожидается присутствие министров обороны Украины, Грузии, Швеции и Финляндии.

Известно, что заседание будет очным и пройдет под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео из штаб-квартиры НАТО, в котором выразил поддержку Украине на фоне новой эскалации РФ.

Источник: Rikard Jozwiak