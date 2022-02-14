Соединенные Штаты публикуют информацию о разведданных по планам России, не ради создания панических настроений в Украине, а чтобы остановить новое российское вторжение.

Как заявил советник президента США Джейкоб Салливан, так Белый дом собирается поступать и в будущем.

Джейкоб Салливан ответил на замечание украинского президента Владимира Зеленского о том, что лучшим другом для врагов Украины — является нагнетание паники.

Советник президента США сказал, что Белый дом будет бить тревогу по поводу любой потенциальной операции или провокации российской стороны.

По его словам, США публикуют разведывательные данные, чтобы остановить войну, а не начать ее.

— Наше мнение заключается в том, что мы не собираемся давать России возможность устроить сюрприз — спровоцировать что-то против Украины или всего мира. Мы хотим убедиться, что мы излагаем миру то, что мы видим, настолько прозрачно и ясно, насколько это возможно, и делимся этой информацией настолько широко, насколько можем, — сказал Салливан.

Он добавил, что американская разведка отслеживает возможные провокации против Украины под чужим флагом.

— У нас есть информация, собранная разведкой, которая указывает на активное планирование этого, и не только Соединенные Штаты говорят об этом, — сказал советник Салливан.

Он добавил, что союзники США по НАТО также делают подобные заявления, так как они смогли изучить эти разведданные, оценить их достоверность и прийти к такому же выводу.

— Поэтому я считаю, что мир должен быть готов к тому, что Россия может создать повод, а затем начать потенциальные военные действия, — сказал советник президента США.

Россия продолжает наращивать армию возле границ Украины. Кроме того, в соседней Беларуси продолжаются совместные учения с Российской Федерацией.

Ранее СМИ называли конкретные даты вторжения России в Украину. Среди возможных дат звучали 15 и 16 февраля. Кроме того, в США заявляли, что нападение может произойти еще до конца Олимпийских игок-2022, то есть до 20 февраля.

На это отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что в информационном поле слишком много информации касательно глубокой полномасштабной войны с РФ.