В Польше заявили, что не собираются эвакуировать своих дипломатов

В Польше заявили, что пока не собираются эвакуировать из Украины своих дипломатов. По словам спикера польского правительства Петра Мюллера, в Украине много поляков, поэтому дипломатические представительства в этой стране играют “очень важную роль”.

— Пока решение об эвакуации польских дипломатов из Украины не принято, это произойдет только тогда, когда это будет необходимо. Польские граждане? Если кто-то хочет уехать из Украины, это личное решение. Следует также помнить, что в Украине проживает много поляков. Это не то, что они там временно находятся, – сказал он.

Он подчеркнул, что в случае полномасштабного нападения России на Украину “демократическое международное сообщество ответит жесткими санкциями”. По словам Мюллера, польское правительство делает все возможное, чтобы не допустить самый негативный сценарий эскалации.

— Прежде всего, мы сосредотачиваемся на надлежащем обеспечении самой Украины, потому что безопасная Украина – это безопасная Польша. Поэтому мы и многие наши союзники решили поддержать украинское государство военной техникой и другими необходимыми материалами – чтобы попытаться отразить это нападение в случае возможного полномасштабного нападения со стороны России, – добавил он.

По его словам, второй вопрос состоит в том, что России следует дать четкий сигнал о том, что в случае нападения “все демократическое международное сообщество” ответит “очень негативными экономическими санкциями, которые сильно повлияют на Россию”.

В течение недель российские войска сосредоточены на границе с Украиной. Эти действия вызывают серьезную обеспокоенность в западных странах, лидеры которых считают, что существует риск военных действий со стороны страны.

Москва утверждает, что таких планов нет, требуя от США и НАТО “гарантий” не расширять Альянс и вывести свою инфраструктуру “от границ России”.

Из-за усиления напряженности в регионе правительства Италии, Нидерландов, Бельгии, Швеции и Испании призвали покинуть Украину и не совершать пока свои поездки. Подобные сообщения уже обнародовали правительства, в том числе США, Великобритании, Латвии, Норвегии, Японии, Канады и Израиля.

Источник: RMF 24