Сенаторы-демократы и республиканцы признали, вряд ли они смогут заключить двухпартийную сделку и принять новый пакет санкций до того, что они называют неизбежным вторжением России в Украину.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Вместо этого сенаторы обратились к возможному плану Б и начали разработку не имеющей обязательной силы резолюции, предупреждающей Кремль о серьезных последствиях, если Россия решится на атаку.

Депутаты от обеих партий обещают быстрый ответ и единство в принятии жесткого пакета санкций в отношении России.

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Сенатор Джони Эрнст, член комитета по вооруженным силам, считает, что всегда должно быть место для дипломатии.

— Но общее ощущение таково, что если мы попытаемся что-то сделать сейчас, к тому времени, когда Россия проработает все процессы, вероятно, будет слишком поздно, — сказал сенатор.

Сенаторы предупредили, что Путин может начать военную агрессию в любой момент, и заявили, что принятие жесткого пакета санкций будет лучшим курсом действий для США и их союзников.

Два основных камня преткновения мешают сделке Сената: сроки, когда должны быть введены санкции, и то, что делать с газопроводом Северный поток-2, по которому природный газ будет поступать из России в Германию. Ранее президент Джо Байден неоднократно говорит, что в случае эскалации российской агрессии Северному потоку-2 наступит конец.

Еще одним осложняющим фактором является график Сената. Палата представителей находится на каникулах, и ее члены не вернутся в Вашингтон до 28 февраля. Об этом сообщил сенатор Марко Рубио, республиканец от штата Флорида, который поддерживает новый пакет санкций.

— Поэтому мы не можем принять законопроект на этой неделе или превратить его в закон, даже если бы захотели, — сказал он.

Несмотря на неудачи в переговорах о санкциях, законодатели с обеих сторон согласились с тем, что Байден имеет право вводить санкции на основании существующих законов.

Источник: NBC News