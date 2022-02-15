Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предостерег страны от подстрекательской риторики и заявил, что не оставит камня на камне в поисках мирного решения.

Генсек ООН призвал Россию, Украину и Запад к деэскалации напряженности, заявив, что дипломатии нет альтернативы.

— Цена человеческих страданий, разрушений и ущерба для европейской и глобальной безопасности слишком высока, чтобы думать о ней, — сказал он о возможной эскалации российской агрессии.

Антониу Гутерреш решительно заявил, что нельзя даже смириться с возможностью такой конфронтации.

Today I spoke with Security Council members & the Ministers of Foreign Affairs of the Russian Federation and Ukraine. There is no alternative to diplomacy. The price in human suffering is too high to contemplate. The time is now to defuse tensions and de-escalate actions. pic.twitter.com/7FFc9bqnLM — António Guterres (@antonioguterres) February 15, 2022

Генсек ООН напомнил, что он провел виртуальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая длилась около 20 минут. Затем поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Гутерреш приветствовал недавние дипломатические переговоры, в том числе на уровне глав государств.

— Все вопросы, в том числе самые неразрешимые, могут и должны решаться в дипломатических рамках. Я твердо верю, что этот принцип возобладает, — сказал генсек ООН.

Кроме того, Гутерреш призвал к полному соблюдению Устава Организации Объединенных Наций как фундаментальной опоры международного права.

По его словам, отказ от дипломатии ради конфронтации — это не шаг через черту, это прыжок со скалы.

Источник: ООН