Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предостерег страны от подстрекательской риторики и заявил, что не оставит камня на камне в поисках мирного решения.

Генсек ООН призвал Россию, Украину и Запад к деэскалации напряженности, заявив, что дипломатии нет альтернативы.

Антониу Гутерреш решительно заявил, что нельзя даже смириться с возможностью такой конфронтации.

Today I spoke with Security Council members & the Ministers of Foreign Affairs of the Russian Federation and Ukraine.

There is no alternative to diplomacy. The price in human suffering is too high to contemplate.

The time is now to defuse tensions and de-escalate actions. pic.twitter.com/7FFc9bqnLM

— António Guterres (@antonioguterres) February 15, 2022