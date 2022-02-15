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Факты / Мир / Мировые новости

Нет альтернативы дипломатии: Гутерреш напомнил РФ о положении устава ООН

Марта Бондаренко редактор ленты
Антоніу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предостерег страны от подстрекательской риторики и заявил, что не оставит камня на камне в поисках мирного решения.

Генсек ООН призвал Россию, Украину и Запад к деэскалации напряженности, заявив, что дипломатии нет альтернативы.

— Цена человеческих страданий, разрушений и ущерба для европейской и глобальной безопасности слишком высока, чтобы думать о ней, — сказал он о возможной эскалации российской агрессии.

Антониу Гутерреш решительно заявил, что нельзя даже смириться с возможностью такой конфронтации.

Генсек ООН напомнил, что он провел виртуальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая длилась около 20 минут. Затем поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Гутерреш приветствовал недавние дипломатические переговоры, в том числе на уровне глав государств.

— Все вопросы, в том числе самые неразрешимые, могут и должны решаться в дипломатических рамках. Я твердо верю, что этот принцип возобладает, — сказал генсек ООН.

Кроме того, Гутерреш призвал к полному соблюдению Устава Организации Объединенных Наций как фундаментальной опоры международного права.

По его словам, отказ от дипломатии ради конфронтации — это не шаг через черту, это прыжок со скалы.

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Источник: ООН

Фото: Dreamstime

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