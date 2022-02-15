Настоящая деэскалация или заблуждение? Что пишут мировые СМИ о ситуации в Украине

Тема российской агрессии и возможного полномасштабного вторжения российских войск в Украину не сходит с первых строчек мировых изданий уже несколько месяцев.

Мировые СМИ подробно следят за ситуацией, отмечая, что войны еще можно избежать на фоне последних заявлений Кремля о готовности сесть за стол переговоров. Факты ICTV собрали, что сейчас пишут ведущие мировые издания о ситуации.

Решающее окно для дипломатии

The Guardian

Издание пишет, что западные лидеры уверены, что Россия “все еще может отступить от своих угроз”. В самой Британии отмечают важность единства союзников, несмотря на то, что ни Соединенное Королевство, ни США не будут направлять войска для защиты Украины.

Они настаивают на том, что любое дальнейшее вторжение России “приведет к продолжительному кризису для России с дальновидным ущербом как для России, так и для мира”.

В The Guardian отмечают важность визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву во вторник с надеждой на ослабление напряженного противостояния.

— Его переговоры с Владимиром Путиным являются последними в напряженной дипломатической борьбе, чтобы убедить российского лидера не нападать на Украину, — пишет газета.

Министры Великобритании считают, что российский президент еще не решил атаковать и, возможно, никогда этого не сделает, но продолжение наращивания побудило Джонсона возглавить экстренное совещание во вторник.

Цвета украинского кризиса меняются – РФ сигнализирует, что готова говорить

The New York Times

Американское издание пишет, тон кризиса вокруг Украины изменился в понедельник, после того как глава МИД РФ одобрил дальнейшие переговоры по урегулированию противостояния с Западом, а украинские чиновники намекнули на уступки, чтобы предотвратить войну.

Авторы статьи акцентируют внимание на том, что министр обороны РФ отчитался Путину, что “масштабные учения” возле Украины близятся к своему завершению. А глава МИД РФ отметил, что впереди стороны ждет дипломатический путь переговоров.

Газета пишет, что неопределенность того, что будет дальше, была центральной в стратегии Путина в кризисе, вызванном увеличением его войск.

Кремль объявляет о начале отвода войск

Le Figaro

Французское издание отмечает, что подтверждение Кремлем об отводе войск, развернутых у границы с Украиной, является признаком ослабления кризиса, созданного Москвой.

Там акцентируют внимание, что объявление об отводе войск происходит накануне визита Олафа Шольца в Москву. Однако пишут, что в понедельник Владимир Зеленский, “рискуя раздражением Кремля” еще раз повторил, что Киев хочет присоединиться к НАТО, чтобы гарантировать свою безопасность. Но сейчас эта перспектива не стоит на повестке дня.

Настоящая деэскалация, сигнал или заблуждение?

El Pais

Испанская газета выпустила материал с заголовком Россия объявляет о выводе части войск, сосредоточенных вблизи Украины, но тут же отмечает, что Москва продолжает проводить военные маневры с бывшей советской республикой.

Минобороны России сообщило во вторник, что подразделения из западных и южных военных округов России, месяцами сосредоточенные вдоль границ с Украиной, начнут возвращаться на свои базы после завершения обучения. Объявление, вызвавшее положительную реакцию на валютных рынках, совпадает с приездом в Москву канцлера Германии Олафа Шольца для встречи с президентом России.

Она состоится через день после того, как Кремль указал, что еще есть простор для дипломатического диалога. Однако, объявляя, что некоторые группировки войск возвращаются в свои казармы, Россия продолжает военные маневры на разных участках и продолжает сосредоточивать войска на других территориях вблизи Украины.

Издание пишет, что Москва обвиняет Запад в подготовке провокаций к началу войны, а Вашингтон считает, что Россия может готовить операцию с провокациями, чтобы вмешаться в Украину под видом защиты граждан сепаратисских территорий Донецка и Луганска.

Источник: Le Figaro, The NYT, Guardian, El Pais