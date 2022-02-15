США разоблачили шпионов РФ, распространявших дезинформацию об Украине — CNN

Соединенные Штаты считают, что российские спецслужбы тесно сотрудничали с редакциями пяти русскоязычных СМИ, чтобы усилить общественную поддержку нового российского вторжения в Украину.

Как сообщили американские чиновники, знакомые с разведданными США, сотрудники российской ФСБ и внешней разведки (СВР), тайно предлагали статьи изданиям, в которых Запад обвинялся в напряженности в отношениях с Россией из-за Украины.

В статьях также ставилась под сомнение легитимность украинского правительства и оспаривались обязательства США перед своими европейскими союзниками.

Основой предполагаемой пропагандистской схемы является российский журнал Фонд стратегической культуры, против которого Министерство финансов США в апреле прошлого года ввело санкции за распространение дезинформации на выборах в США в 2020 году.

Раскрытие этой информации является частью активных усилий администрации президента США Джо Байдена по рассекречиванию разведданных в надежде предотвратить военные действия России в Украине, которые, по словам госсекретаря Энтони Блинкена и других официальных лиц США, могут произойти в любой момент.

Дезинформационная кампания является основным способом того, как российское правительство хочет укрепить поддержку вторжения в Украину внутри страны, а также распространять любую дезинформацию об операции под ложным флагом, считает американский чиновник, который дал комментарий CNN на условиях анонимности.

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Россия ранее отвергала обвинения США в том, что Кремль распространяет дезинформацию.

Рассекреченные данные разведки США отражают мнения различных государственных ведомств и союзников Соединенных Штатов, сказали официальные лица, и они показывают, как происходит смешение российских издателей и оперативников разведки.

Американские чиновники утверждают, что глава Фонда стратегической культуры Владимир Максименко лично встречался со своими кураторами из СВР РФ и что издания, контролируемые Максименко, распространяли дезинформацию об Украине.

Между тем, по данным американской разведки, российская разведка ФСБ дергает за ниточки такие СМИ, как News Front, Antifaschst и Politnavigator.

— Координация настолько тесная, что известные сотрудники ФСБ указывают журналам, когда публиковать статьи, а когда удалять определенный контент, — приводит слова американских чиновников CNN.

В прошлом году Минфин США ввел санкции против крымского издания News Front за распространение дезинформации. Помимо русского языка, издание публикуется на английском, польском и других языках, пытаясь охватить широкую аудиторию.

News Front возглавляет Константин Кнырик, который на протяжении многих лет активно работает в аннексированном Крыму.

Представители администрации Байдена в последние недели активно пытаются раскрыть предполагаемые провокации России по Украине, в том числе публично рассказав о предполагаемых планах РФ снять видеоролик с участием актеров и трупов, изображающий инсценировку нападения на Вооруженных сил Украины на Россию, чтобы потом оправдать российское вторжение на украинские территории.

Отметим, что американские чиновники не представили разведданные, на которых основана указанная информация. Они также отказались описать, как была получена информация. Часть информации подтверждается сообщениями из открытых источников.