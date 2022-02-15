Министр обороны Украины Алексей Резников примет участие в заседании с министрами обороны стран-членов НАТО в четверг, 17 февраля. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Предварительно известно, что заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны, которое состоится 16-17 февраля, пройдет в штаб-квартире Североатлантического союза в видеоформате.

— Я с нетерпением жду встречи с министром обороны Украины вместе с министром обороны Грузии. Они встретятся со всеми 30 союзниками из НАТО в четверг. Это еще один признак очень тесного и высоко ценимого партнерства, которое у нас есть с Украиной, и сильной поддержки, которую союзники оказывают Украине, – заявил он.

По его словам, ожидается, что во время заседания министры “в очередной раз выразят свою политическую поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности”.

На встрече должны обсудить вопрос о предоставлении Альянсом поддержки в плане построения украинских возможностей, институтов в сфере безопасности и обороны.

— Во время заседания мы будем обсуждать политическую и практическую поддержку. Также я думаю, что это будет возможность для всех нас обсудить, есть ли признаки того, что все движется в правильном направлении, есть продолжение наращивания военного присутствия в Украине и вокруг нее, — поделился ожиданиями Столтенберг.

В ходе брифинга генсек НАТО заявил также, что Альянс не пересматривает решение Бухарестского саммита по поводу перспектив членства Украины в организации.

Он подчеркнул, что перспектива Украины по членству в НАТО остается в силе, несмотря на угрозу полномасштабного нападения со стороны РФ.