Премьер Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора поддержали необходимость по-прежнему тщательно отслеживать обстановку вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Обе стороны согласилась с тем, что мир должен сохранять бдительность в ближайшие часы и дни.

Премьер-министр Борис Джонсон поблагодарил президента фон дер Ляйен за ее тесное сотрудничество относительно санкций на сегодняшний день и сказал, что Великобритания и ЕС должны продолжать работать с союзниками над подготовкой пакета экономических мер, которые накажут Россию, если она нарушит суверенитет Украины.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 15, 2022