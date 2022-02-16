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Факты / Мир / Мировые новости

Глава ЕК и премьер Британии договорились следить за ситуацией вокруг Украины

Марта Бондаренко редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн

Премьер Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора поддержали необходимость по-прежнему тщательно отслеживать обстановку вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Обе стороны согласилась с тем, что мир должен сохранять бдительность в ближайшие часы и дни.

Премьер-министр Борис Джонсон поблагодарил президента фон дер Ляйен за ее тесное сотрудничество относительно санкций на сегодняшний день и сказал, что Великобритания и ЕС должны продолжать работать с союзниками над подготовкой пакета экономических мер, которые накажут Россию, если она нарушит суверенитет Украины.


Борис Джонсон также отметил, что можно сделать больше для сплочения союзников в ситуации вокруг Украины.

Ранее президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон согласились, что дипломатическое решение украинского кризиса все еще возможно, несмотря на хор предупреждений о неизбежных военных действиях со стороны России.

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Источник: Правительство Британии

Фото: Getty Images

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