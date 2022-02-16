У ЕС есть альтернатива российскому газу, поэтому в Европе не боятся возможного сокращения поставок энергоносителей из России.
Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
– Мы готовы к тому, что Россия использует энергию в качестве оружия. Несколько стран готовы увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, – написала она в соцсети.
По ее словам, ЕС также укрепил панъевропейский трубопровод и соединительную сеть электроснабжения.
– Это также станет основой поставок зеленого водорода, – добавила фон дер Ляйен.
We are also ready in case Russia uses energy as a weapon.
Several countries are ready to step up their exports of LNG to the EU.
We already reinforced our pan-European pipeline and electricity interconnector network.
This will also be the backbone of green hydrogen supply. pic.twitter.com/cxRfDzz0Lq
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2022
Кстати, LNG-топливо из-за океана рассматривают как план спасения и на случай вероятной полной остановки транзита российского газа через Украину.
LNG (СПГ) – сжиженный природный газ, получаемый на специальных заводах путем сжижения обычного природного газа в газообразной форме, который затем транспортируют по морю в танкерах-газовозах к LNG-терминалам.
Там происходит обратный процесс – регазификация, после чего сжиженный газ снова переходит в газообразную форму и попадает в трубопроводы.