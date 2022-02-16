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Факты / Мир / Мировые новости

Мы справимся: в ЕС не боятся сокращения поставок газа из России

Валентина Летяк редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн

У ЕС есть альтернатива российскому газу, поэтому в Европе не боятся возможного сокращения поставок энергоносителей из России.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Мы готовы к тому, что Россия использует энергию в качестве оружия. Несколько стран готовы увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, – написала она в соцсети.

По ее словам, ЕС также укрепил панъевропейский трубопровод и соединительную сеть электроснабжения.

– Это также станет основой поставок зеленого водорода, – добавила фон дер Ляйен.

 

Кстати, LNG-топливо из-за океана рассматривают как план спасения и на случай вероятной полной остановки транзита российского газа через Украину.

LNG (СПГ) – сжиженный природный газ, получаемый на специальных заводах путем сжижения обычного природного газа в газообразной форме, который затем транспортируют по морю в танкерах-газовозах к LNG-терминалам.

Там происходит обратный процесс – регазификация, после чего сжиженный газ снова переходит в газообразную форму и попадает в трубопроводы.

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Фото: Depositphotos

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