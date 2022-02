У ЕС есть альтернатива российскому газу, поэтому в Европе не боятся возможного сокращения поставок энергоносителей из России.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС также укрепил панъевропейский трубопровод и соединительную сеть электроснабжения.

We are also ready in case Russia uses energy as a weapon.

Several countries are ready to step up their exports of LNG to the EU.

We already reinforced our pan-European pipeline and electricity interconnector network.

This will also be the backbone of green hydrogen supply. pic.twitter.com/cxRfDzz0Lq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2022