У ЕС есть альтернатива российскому газу, поэтому в Европе не боятся возможного сокращения поставок энергоносителей из России.

Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Мы готовы к тому, что Россия использует энергию в качестве оружия. Несколько стран готовы увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, – написала она в соцсети.

По ее словам, ЕС также укрепил панъевропейский трубопровод и соединительную сеть электроснабжения.

– Это также станет основой поставок зеленого водорода, – добавила фон дер Ляйен.

We are also ready in case Russia uses energy as a weapon. Several countries are ready to step up their exports of LNG to the EU. We already reinforced our pan-European pipeline and electricity interconnector network. This will also be the backbone of green hydrogen supply. pic.twitter.com/cxRfDzz0Lq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2022

Кстати, LNG-топливо из-за океана рассматривают как план спасения и на случай вероятной полной остановки транзита российского газа через Украину.

LNG (СПГ) – сжиженный природный газ, получаемый на специальных заводах путем сжижения обычного природного газа в газообразной форме, который затем транспортируют по морю в танкерах-газовозах к LNG-терминалам.

Там происходит обратный процесс – регазификация, после чего сжиженный газ снова переходит в газообразную форму и попадает в трубопроводы.