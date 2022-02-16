Сенаторы-республиканцы во главе с Джимом Ришем (от штата Айдахо) внесли в верхнюю палату Конгресса США законопроект о новых санкциях в отношении России.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте комитета по международным отношениям Сената США.

Так, сенаторы представили Закон о никогда не сдаваемой территории Европы (NYET), чтобы обеспечить важную поддержку, которая нужна Украине для самозащиты и сдерживания российской агрессия уже сегодня.

— Хотя военного вторжения еще не произошло, у России есть и другие способы нападения на Украину, которые могут нанести ущерб украинцам и европейской безопасности в целом, — сказал Риш.

По словам сенатора, законопроект NYET предусматривает немедленную остановку газопровода Северный поток — 2. До вторжения санкции будут приостановлены до тех пор, пока правительство Германии продолжает приостанавливать процесс сертификации газопровода.

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Новая законодательная инициатива предусматривает санкции против крупных российских банков, а также банков, продолжающих работу с российскими банками, находящимися под санкциями.

Законопроект NYET предусматривает выделение $500 млн в виде иностранного военного финансирования (FMF) для Украины, в том числе $250 млн в качестве чрезвычайного финансирования, а также $100 млн для экстренной летальной помощи.

В законопроекте предусматривается ленд-лиз для Украины.

Напомним, что ранее ряд американских сенаторов настаивал на введении санкций против России за кибератаки на Украину.

Источник: Комитет Сената США