Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что вероятность нападения России на Украину сегодня выше, чем вчера. Об этом сообщает агентство PAP.

По словам Солоха, заявления Кремля об отводе войск – только заявления. В действительности совсем другая ситуация.

– Даже речь идет об увеличении численности войск. Американцы приводят цифру в 7 тыс. военных. Западные источники говорят, что их количество растет, а не убывает. Все указывает на то, что деэскалации нет, – отметил Солох.

По его словам, такая ситуация вызывает беспокойство, ведь многие факторы указывают на то, что вероятность нападения России на Украину сегодня выше, чем вчера.

Что касается возможных сценариев российского нападения на Украину, то, по словам главы Бюро нацбезопасности, пока не будет произведен первый выстрел, есть надежда, что самых черных и вообще любых сценариев агрессии против Украины не произойдет.

— Однако на данный момент вероятность агрессии против Украины кажется выше, чем была день-два назад, — сказал Павел Солох.

Ранее правительство Польши поддержало решение о выделении Украине военной помощи. Речь идет о предоставлении боеприпасов и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Источник: PAP