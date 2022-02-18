Бундестаг отклонил инициативу депутатов оппозиции о предоставлении оружия Украине

В Бундестаге 17 февраля состоялись слушания об отношении Запада к политике России, в ходе которых оппозиционный блок ХДС/ХСС, возглавляемый Фридрихом Мерцом, инициировал обращение к правительству Германии с требованием немедленно изменить свой курс и предоставить Украине оборонное вооружение.

Однако другие депутаты отклонили заявление коллег из ХДС/ХСС.

В документе под названием Противодействие политике России единством Запада отмечается, что правительство Германии правильно сделало, воздержавшись от поставок оружия Украине на фоне переговоров в нормандском формате, однако сейчас ситуация изменилась.

– Эта позиция устарела в связи с массовым наращиванием российских войск на границе с Украиной, что противоречит букве и духу Минских соглашений и резко ухудшает ситуацию с безопасностью, – говорится в проекте обращения.

Немецкие оппозиционеры призывают коалиционное правительство не ставить под угрозу рост доверия к Германии и положить конец “опасному курсу колебания в политике по отношению к России”.

Они считают, что политика нового правительства вызывает раздражение у партнеров по НАТО и ЕС, и требуют недвусмысленно назвать Россию причиной напряженной ситуации и принять меры.

За неделю до визита в Украину канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему Берлин на фоне эскалации со стороны России решил предоставить Киеву 5 тыс. защитных шлемов, но не оружие.

По его словам, Украина сама запросила у Германии помощь в виде шлемов.

Отказ же поставлять оборонное вооружение объяснил тем, что Берлин придерживается жестких экспортных критериев, касающихся экспорта вооружения в кризисные регионы.

Источник: Європейська правда