Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал обстрел детского сада в Донбассе “сфабрикованной операцией” со стороны пророссийских сепаратистов, направленной на дискредитацию правительства Украины.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

– Сегодня, как вы уже знаете был обстрелян, детский сад. Мы знаем, что это была сфабрикованная операция, призванная дискредитировать украинцев, призванная создать повод, провокацию для действий России. Мы очень боимся, что это то, чего мы увидим еще больше в течение нескольких дней, — сказал британский премьер.

В эти выходные Борис Джонсон поедет в Мюнхен на конференцию по европейской безопасности. Там участники обсудят пути объединения Запада.

Напомним, что 17 февраля российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Тогда один из снарядов попал в детский садик, где в это время находились дети. Сообщалось, что три работника дошкольного учреждения получили контузии.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел детского сада большой провокацией.