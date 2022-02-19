Австрия и Германия рекомендуют своим гражданам немедленно покинуть Украину

Официальные Вена и Берлин призвали граждан своих стран покинуть территорию Украины.

Оба официальных заявления МИД Австрии и Германии сделали в субботу, 19 февраля. В частности, речь идет об “опасности” поездок и пребывания в Украине.

В то же время “приемлемым” для граждан обеих стран считается оставаться только в западных областях Украины, если в этом есть весомая надобность.

Внимание! Предупреждение о путешествиях в Украину. Всех австрийцев призывают немедленно покинуть страну, за исключением западных районов. В чрезвычайных консульских ситуациях Посольство Австрии в Киеве оказывает поддержку на месте!

Предупреждаем, воздержитесь от поездок в Украину. Сейчас граждан Германии призывают покинуть страну. Напряжение между Россией и Украиной продолжает расти на фоне массового присутствия и перемещения российских военных подразделений вблизи границ Украины. Военный конфликт возможен в любой момент.

Кроме того, в СМИ просочилась информация об аналогичном требовании Франции к своим гражданам. Призыв покинуть Украину стал реакцией на заявление Специального мониторинга ОБСЕ в Украине (СММ).

В частности, речь идет о “росте активности вдоль линии столкновения на востоке Украины”.