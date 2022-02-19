Россия получит беспрецедентные экономические санкции, если решится на масштабное вторжение на территорию Украины.

Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности заявила вице-президент США Камала Гаррис, сообщают Факты ICTV.

— Мы видим, что Россия продолжает распространять дезинформацию и ложь. Тем не менее, мы скоординировали свои усилия и раскрываем правду. К тому же, США и наши союзники по НАТО подчеркивают, что мы остаемся открытыми для дипломатии… Мы поощряли РФ приняли участие в дипломатическом диалоге, — отметила Гаррис.

По ее словам, несмотря на то, что Россия продолжает говорить о готовности к переговорам, она продолжает сужать возможности для дипломатии.

– Их действия просто не отвечают их словам. Я хочу абсолютно ясно заявить: если Россия пойдет на масштабное вторжение в Украину, тогда США вместе с союзниками и партнерами введет беспрецедентные экономические санкции. Мы интенсивно работали, чтобы быть уверенным, что мы готовы к последствиям, – отметила Гаррис.

По ее словам, это будет серьезный финансовый и экономический контроль. Санкции коснутся российских банков, финансовой системы и ключевой индустрии.

— И мы введем санкции против тех, кто поддерживает это неспровоцированное вторжение”, — сказала в выступлении вице-президент Гаррис.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в случае нового вторжения российской армии на украинские земли под санкции попадет газопровод Северный поток-2.