Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что в Евросоюзе хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от зависимости от российского газа.

Об этом она сказала на Мюнхенской конференции безопасности.

По ее словам, примерно 24% всей энергии в Евросоюзе – это газ. Европейский Союз импортирует 90% этого газа, 40% из которого это российский газ.

– Мы решили сделать все возможное, чтобы избавиться от этой зависимости. Мы обратились к нашим друзьям, которые поставляют сжиженный газ, в том числе и в США. А еще у нас разветвленная система газопроводов и интерконнекторов, благодаря которым газ можно получить в любой точке Евросоюза, а также запустить реверс, в том числе для Украины, — сказала фон дер Ляйен.

По словам президента Еврокомиссии, в среднесрочной и долгосрочной перспективе Евросоюз планирует удвоить объемы использования энергии из возобновляемых источников, в частности, солнечной энергии, ветровой, гидроэнергетики и “зеленого” водорода.