Позиция России относительно так называемых гарантий безопасности в корне противоречит базовым принципам, которых придерживаются Соединенные Штаты Америки. И если Москва не изменит требования, договариваться будет не о чем.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Глава Госдепартамента США пообщался с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

– У нас есть тексты, которыми мы обменялись. Я думаю, это определенные очень конкретные идеи для обсуждения, которые мы выдвинули и на основе взаимности могли бы укрепить безопасность для России, Соединенных Штатов, Европы. Мы продолжим наблюдать, готова ли Россия участвовать в этом. В то же время РФ в своем ответе продолжает придерживаться позиций, которые в корне расходятся с нашими базовыми принципами, — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США объяснил, что ради укрепления коллективной безопасности Вашингтон готов обсуждать способы усиления доверия, снижения рисков, контроля за вооружениями, проверку развертывания систем вооружений, военных сил или учений на взаимной основе.

– Когда же речь идет о таких вещах, как закрытие дверей НАТО или возвращение НАТО на позиции, существовавшие до 1997 года, ответ – нет… Вопрос в том, к чему на самом деле стремится Россия. Или к практическому преодолению беспокойств по вопросам безопасности, которые есть у всех нас, или к воссозданию советской империи, восстановлению сфер влияния, либо же к финляндизации стран вокруг нее? Если это то, о чем мы сейчас говорим, то здесь особо не с чем работать, – отметил Блинкен.

Как известно, в декабре прошлого года Россия направила ультиматумы по “гарантиям безопасности” к США и НАТО. Одно из требований касается нерасширения Альянса в восточном направлении (т.е. чтобы в НАТО не принимали Украину).

26 января США и Альянс передали Москве письменные ответы на предложения по “гарантиям безопасности”. Впоследствии они были обнародованы в СМИ. Вашингтон и НАТО отвергли ультиматумы Кремля по поводу нерасширения Альянса на восток и призвали прекратить эскалацию ситуации вокруг Украины.

Недавно МИД России направило публичный комментарий относительно ответа США, связанного с российскими предложениями на тему безопасности в Европе. В нем Москва повторила свои пропагандистские нарративы относительно Украины.

Источник: Госдепартамент США