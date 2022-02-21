Путин и Макрон договорились о встрече контактной группы по Донбассу

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном предстоящую встречу глав министерств иностранных дел обеих стран с целью введения саммита по безопасности Европы.

В телефонном разговоре, который длился почти два часа, президенты затронули вопрос дипломатического решения ситуации, сложившейся на территории Украины.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились о встрече глав МИДа своих стран в ближайшие дни. Министрам будет поручено обсудить организацию саммита, участие в котором примут Украина, Россия и страны-союзники, заинтересованные в установлении порядка безопасности в Европе.

Стороны также договорились организовать встречу трехсторонней контактной группы по Украине в ближайшие часы.

Встреча необходима для того, чтобы все заинтересованные стороны подтвердили свою приверженность прекращению огня на линии столкновения. По неподтвержденной информации, встреча группы намечена на понедельник. По неподтвержденной информации, встреча группы намечена на понедельник.

Кроме того, президенты России и Франции договорились возобновить работу в нормандском формате на основе обмена мнениями и предложениями, сделанными Украиной в последние дни.

После разговора с главой Кремля Эммануэль Макрон провел телефонный звонок с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский проинформировал президента Франции о текущей ситуации и новых провокационных обстрелах.

В свою очередь президент Украины подтвердил главе Елисейского дворца свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня.

Источник: Elysee