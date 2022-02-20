План России касательно нового вторжения в Украину продвигается вперед, однако дипломатия все еще имеет шанс предотвратить войну.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в разговоре с журналистами.

По его словам, на данный Россия делает все, чтобы приблизить фактическое вторжение в Украину.

— Теперь они оправдывают продолжение “учений”, которые, по их словам, должны были закончиться. Продолжение этих учений на неопределенный срок с учетом ситуации на востоке Украины — ситуации, которую они (россияне, — Ред.) создали, и продолжают нагнетать напряженность, — сказал Энтони Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что американский президент Джо Байден готов говорить с президентом России Владимиром Путиным в любое время и в любом формате.

— Мы считаем, что президент Путин принял решение, но до тех пор, пока танки не начнут двигаться, а самолеты не начнут лететь, мы будем использовать каждую возможность и каждую минуту, которые у нас есть, чтобы посмотреть, сможет ли дипломатия отговорить президента Путина от дальнейшего продвижения вперед, — сказал Энтони Блинкен.

Его спросили, может ли Владимир Путин блефовать. Госсекретарь США ответил на это, что такая вероятность всегда есть, однако сейчас Россия показывает все признаки того, что они стремятся к новому вторжению в Украину.

— Все, что мы видим, говорит о том, что это совершенно серьезно, что мы стоим на грани вторжения, — добавил глава Госдепа США.

Энтони Блинкен планирует встретиться в конце этой недели с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Европе, что станет очередным раундом дипломатических переговоров, которые продолжаются уже несколько недель, поскольку российские войска продолжают стягивать свои силы на границу Украины. Однако встреча будет отменена, если РФ решат пойти в атаку на Украину.

Ранее главный дипломат США заявлял, что обострение с обстрелами на Донбассе, которые фиксируются в последние дни, является частью российского сценария.