Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse мог в течение нескольких десятилетий обслуживать клиентов, причастных к нарушению прав человека, коррупции и наркоторговле.

Об этом свидетельствуют материалы СМИ, основанные на утечке данных о 18 тыс. счетов на общую сумму более $100 млрд.

Немецкая газета Sueddeutsche Zeitung получила данные от анонимного источника и поделилась ими с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), а также с десятками других СМИ по всему миру, среди которых The New York Times и The Guardian.

Речь идет о счетах, открытых в Credit Suisse с 1940-х по 2010-е годы. Полученные данные указывают, что клиентами банка были коррумпированные диктаторы, подозреваемые в военных преступлениях и торговле людьми, а также наркоторговцы и другие преступники.

Так, по информации СМИ, в Credit Suisse было открыто 25 счетов на общую сумму $270 млн. Они принадлежали людям, обвиняемым в краже средств венесуэльской государственной нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA.

Кроме того, счета в банке были у зимбабвийского бизнесмена, находящегося под американскими и европейскими санкциями за связи с правительством экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе, филиппинских торговцев людьми, топ-менеджера гонконгской биржи, получившего тюремный срок за взяточничество, а также коррупционных политиков в Египте и в Украине.

Также СМИ выяснили, что один счет, принадлежащий Ватикану, в данных использовался для того, чтобы потратить €350 млн на вероятные мошеннические инвестиции в лондонскую недвижимость.

Как сообщает The Guardian, Credit Suisse открывал счета причастным к коррупции политикам, мошенникам и преступникам, хотя утверждал, что строго проверяет своих клиентов.

В частности, счета в банке имели сербский бизнесмен Родолюб Радулович, которого США обвиняли в мошенничестве с ценными бумагами, бывший сотрудник Siemens Эдуард Зайдель, обвиняемый в причастности к коррупционному скандалу в Нигерии, и швед Стефан Седерхольм, осужденный по делу о торговле людьми.

Со своей стороны Credit Suisse после появления публикаций в СМИ сообщил, что “отвергает все голословные утверждения и инсинуации по поводу умышленных деловых практик банка” и считает, что опубликованные статьи основаны на неполной или выборочной информации, вырванной из контекста.

В Credit Suisse также заверили, что проверили счета, о которых идет речь в материалах, после соответствующих запросов от СМИ. Около 90% этих счетов к моменту проверки были закрыты или находились в процессе закрытия. В частности, 60% счетов якобы закрыли еще до 2015 года.

Кроме того, публикации СМИ в банке назвали согласованной попыткой дискредитировать не только Credit Suisse, но и швейцарский финансовый рынок.