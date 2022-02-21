В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что возможный саммит президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным точно не состоится “раньше четверга”.
Такое заявление в комментарии французским СМИ сделал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
По его словам, пока нет ни даты, ни места проведения такого саммита.
В то же время, Клеман Бон напомнил, что на четверг, 24 февраля, запланирована встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова.
Бон назвал эту встречу “подготовительной” к саммиту двух президентов. Поэтому раньше 24 февраля новая встреча Байдена с Путиным точно не состоится.
– Мы посмотрим на ситуацию после этих обсуждений, – заявил он.
Клеман Бон добавил, что темой возможного саммита Байдена и Путина стала бы напряженная ситуация вокруг Украины.
– Если есть шанс избежать войны, достичь политического, дипломатического решения, его нужно использовать, — добавил Бон.
Что известно о новой возможной встрече Байдена с Путиным
С инициативой организовать встречу президентов США и РФ из-за эскалации вокруг Украины выступил французский лидер Эммануэль Макрон.
Как сообщили в Елисейском дворце, президент Франции провел телефонные переговоры как с Байденом, так и с Путиным. Во время этого общения Макрон и предложил провести саммит с участием президентов США и России, а затем “со всеми заинтересованными сторонами”.
Темой такой встречи могли бы стать вопросы безопасности и стратегической устойчивости в Европе.
– Президенты Байден и Путин оба приняли принцип такого саммита, – говорится в сообщении Елисейского дворца.
Отмечается, что содержание такой встречи могли бы подготовить 24 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров.
В то же время отмечается, что саммит будет возможным, только если войска РФ не вторгнутся в Украину.
В Белом доме подтвердили, что Джо Байден “в целом согласился на встречу с Путиным”. При этом в Вашингтоне также подчеркнули, что саммит будет возможным, если не произойдет дальнейшее вторжение российских войск в Украину.
Позиция Украины
Возможность саммита прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Киев поддерживает такую инициативу, поскольку любые дипломатические усилия стоят того, чтобы попробовать. По словам министра, Киев и Вашингтон будут согласовывать позиции в процессе подготовки указанного саммита, и интересы Украины будут учтены.
– Надеемся, что два президента выйдут из комнаты с договоренностью об отводе российских войск от Украины. Это будет четким индикатором готовности России к деэскалации. Если этого не произойдет, это будет означать, что Россия будет сохранять логику эскалации, – подчеркнул Кулеба.
На днях президент США Джо Байден выразил мнение, что Владимир Путин принял решение о повторном вторжении в Украину. Глава Белого дома подчеркнул, что у него есть причины, на основании которых он пришел к такому выводу.
12 февраля Байден провел переговоры с Путиным и предостерег его от нового нападения на Украину.
Источник: Елисейский дворец, CNN, Le Figaro