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Главы МИД стран Балтии планируют приехать в Украину в знак солидарности

Юля Захарченко редактор ленты
Главы МИД стран Балтии планируют приехать в Украину в знак солидарности

Главы Министерств иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии намерены приехать в Украину на фоне угрозы масштабного вторжения Российской Федерации и обострения на Донбассе.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что главы МИД хотят выразить солидарность украинцам, страдающим от агрессивных действий России.

— С целью выражения солидарности и поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность министры иностранных дел стран Балтии 23-25 ​​февраля вместе посетят Украину, — отметил он.

Визит Габриэлюса Ландсбергиса, Эдгара Ринкевича и Евы-Марии Лийметс в Украину запланирован на 23-25 ​​февраля 2022 года.

Российская агрессия

Российские наемники совершают вооруженные провокации на временно оккупированной территории Украины, пытаясь переложить ответственность за вероятную эскалацию конфликта на наше государство.

В Вооруженных силах Украины заверили, что не проводят вооруженные наступления и могут реагировать на обстрелы боевиков на Донбассе только в случае угрозы жизни украинских военных и граждан.

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Фото: Depositphotos

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