Санкции, которые США и Европейский Союз планируют ввести против России в случае нападения на Украину, призваны по сути отрезать ее от международных финансовых рынков.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что в экономическом плане все штрафные меры будут наложены на товары, остро необходимые России для модернизации и диверсификации своей экономики. Это товары, производимые в ЕС, и которые РФ не сможет заменить.

Глава Еврокомиссии напомнила, что экономика России почти полностью ориентирована на ископаемые виды топлива, а именно на нефть, уголь и газ. Она уточнила, что на топливно-энергетические товары приходится две трети российского экспорта, и половина государственного бюджета РФ пополняется за счет них.

Поэтому Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ничего хорошего для РФ не стоит ожидать, если российская экономика получит еще один сильный удар от санкций.

Со своей стороны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Великобритания и США введут против России более жесткие санкции, чем предлагалось ранее, в случае нападения на Украину.

По его словам, новые ограничения могут предусматривать прекращение деятельности российских компаний, торгующих в фунтах и ​​долларах.

Источник: Телеканал ARD