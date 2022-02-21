Миру необходимо сотрудничество и продолжительный мир — глава МИД Китая

Мировому порядку необходимо конструктивное сотрудничество государств, а не наращивание военных альянсов. Такое мнение высказал министр иностранных дел Китая Ван И.

– Безопасность одной страны не должна достигаться за счет другой страны и неправильно формировать военные блоки. Эксклюзивной безопасности не существует, все должны вместе сопротивляться нападениям – против новой холодной войны и за продолжительный мир, – сказал он во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам главы Ван И, особенно должны сотрудничать Китай и ЕС. Он убежден, что обе стороны должны и дальше развивать стратегическое партнерство.

Поэтому глава китайского МИД заверил, что Китай будет укреплять и поддерживать европейскую интеграцию, а также стратегическую автономию ЕС.

В начале февраля Китай поддержал требования России о так называемых гарантиях безопасности, которые предусматривают нерасширение НАТО на восток.

В то же время на Мюнхенской конференции по безопасности-2022 министр иностранных дел Китая Ван И выступил в поддержку украинской территориальной целостности. Он заявил, что суверенитет и независимость каждой страны должны быть защищены.