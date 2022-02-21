Телеведущая грузинского телеканала Mtavari Arkhi во время эфира обратилась со словами поддержки украинцам в противостоянии российской агрессии. Она перешла на украинский язык и выразила поддержку украинскому народу.

— В это тревожное время хочу выразить свою поддержку украинскому народу. Помним, что у нас есть общий враг, и это – Россия. Поэтому мы как никогда вместе, и только вместе обязательно победим, – заявила она на украинском языке.

Телеведуча грузинського телеканалу у прямому ефірі заговорила українською. У цей тривожний час хочу висловити свою підтримку українському народові. Пам’ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це — Росія. Тому ми як ніколи разом, і тільки разом обов’язково переможемо. pic.twitter.com/zk05GiuQUg — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) February 21, 2022

19 февраля глава МВД Украины Денис Монастырский, депутаты Верховной Рады и представители иностранных СМИ попали под обстрел в районе поселка Новолуганское Донецкой области. Министра, депутатов и журналистов оперативно увели в укрытие.

В Центре оборонных стратегий отметили, что вырос риск гибридных сценариев, диверсий и кибератак. Там фиксируют перемещение российских войск вдоль границ Украины и кораблей Военно-морского флота РФ в Черном и Азовском морях.

В то же время в Центре подчеркивают, что 150 тыс. российских войск на границах Украины недостаточно для успешной полномасштабной стратегической операции, захвата и удержания Киева. Но отмечают, что остаются вероятными сразу несколько сценариев дальнейшего ведения войны РФ против Украины.