Страны Запада должны ввести весь арсенал санкций против России и президента РФ Владимира Путина, потому что в будущем цена будет выше.

Об этом в эфире Свобода слова на ICTV сказал бывший глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

– Это действительно вопрос, в котором не нужно петлять и вилять. Есть крутой пакет санкций, который действительно разработан нашими партнерами на случай военного вторжения России. Если сейчас будет признание – да, это акт агрессии. Но будет ли политическая воля задействовать весь пакет (санкций, — Ред.) в этом случае это пока открытый вопрос. Какие бы мы ни собирали международные площадки и не говорили, — сказал экс-министр.

Он выразил уверенность в том, что Соединенными Штатами и странами Европы точно будут введены санкции, включая персональные, против России и незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО. При этом Павел Климкин выразил сомнение, что подобные санкции могут повлиять на кого-то из Совета Федерации России, учитывая цены на российские газ и нефть.

— Если это будут разрушительные, адские санкции, которые ударят по всем транзакциям в долларах по России… тогда это будет не пощечина, а реальный удар, — сказал экс-глава МИД.

Он добавил, что вряд ли такие же санкции будут касаться запрета на использование в России евро, потому что Европе нужно покупать газ из РФ.

Павел Климкин отметил, что если страны Запада снова введут персональные или секторальные санкции против России, то они не будут влиять на президента РФ Владимира Путина.

— Мы должны говорить с нашими союзниками о том, что если они не задействуют свой санкционный арсенал именно сейчас, то потом они заплатят гораздо больше, — резюмировал бывший министр иностранных дел.

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