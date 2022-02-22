Казахстан не будет признавать так называемые “ДНР” и “ЛНР”, вопрос об этом пока не стоит. В этом заверил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, отметив, что официальная позиция еще разрабатывается.

— В ближайшее время состоится совет безопасности, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном псевдореспублик “ДНР” и “ЛНР” не стоит. То есть, мы исходим из основ международного права и основных принципов и уставов ООН, — объяснил он.

Также Мухтар Тлеуберди прокомментировал, возможен ли вариант отправки сил ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности — военно-политическая организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) на Донбасс.

Он объяснил, что военные или миротворческие силы могут применяться только в пространстве ОДКБ. Но для этого необходима резолюция и соответствующий мандат Совбеза ООН, который имеет свои миротворческие силы.

21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности РФ Кремль признал “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы и “договоры о дружбе” с главарями луганских и донецких террористов.

Президент Украины Владимир Зеленский такие действия Российской Федерации назвал нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Украина инициирует экстренный саммит Нормандской четверки после решения России признать независимость так называемых “ДНР” и “ЛНР” и настаивает на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций и последующей эскалации конфликта на Донбассе.

Источник: Радио Азаттык