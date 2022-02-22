Решение России о признании “независимости” фейковых республик “ЛНР ” и “ДНР” сегодня осудил весь цивилизованный мир. Однако, как утверждают российские СМИ, есть несколько стран, готовых присоединиться к решению Москвы.
Правда, в этом списке преимущественно сателлиты Кремля, и пока есть только заявления, а не конкретные решения.
Кто заявил о готовности признать так называемые ЛДНР — список стран:
- Куба;
- Венесуэла;
- Никарагуа;
- Сирия;
- Непризнанные Абхазия и Южная Осетия.
Россия признала “ДНР“ и “ЛНР” по итогам внеочередного заседания Совета безопасности. 21 февраля президент РФ Владимир Путин после видеобращения подписал соответствующий указ.
В прямом эфире хозяин Кремля вместе с главарями псевдореспублик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником также подписал “договор о дружбе”.
Этими указами Путин фактически объявил о введении российских войск на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины.