Решение России о признании “независимости” фейковых республик “ЛНР ” и “ДНР” сегодня осудил весь цивилизованный мир. Однако, как утверждают российские СМИ, есть несколько стран, готовых присоединиться к решению Москвы.

Правда, в этом списке преимущественно сателлиты Кремля, и пока есть только заявления, а не конкретные решения.

Кто заявил о готовности признать так называемые ЛДНР — список стран:

Куба;

Венесуэла;

Никарагуа;

Сирия;

Непризнанные Абхазия и Южная Осетия.

Россия признала “ДНР“ и “ЛНР” по итогам внеочередного заседания Совета безопасности. 21 февраля президент РФ Владимир Путин после видеобращения подписал соответствующий указ.

В прямом эфире хозяин Кремля вместе с главарями псевдореспублик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником также подписал “договор о дружбе”.

Этими указами Путин фактически объявил о введении российских войск на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины.