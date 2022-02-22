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Факты / Мир / Мировые новости

Страны, заявившие о готовности вместе с РФ признать независимость “ЛДНР”

Валентина Летяк редактор ленты
Бойовики на Донбасі

Решение России о признании “независимости” фейковых республик “ЛНР ” и “ДНР” сегодня осудил весь цивилизованный мир. Однако, как утверждают российские СМИ, есть несколько стран, готовых присоединиться к решению Москвы.

Правда, в этом списке преимущественно сателлиты Кремля, и пока есть только заявления, а не конкретные решения.

Кто заявил о готовности признать так называемые ЛДНР — список стран:

  • Куба;
  • Венесуэла;
  • Никарагуа;
  • Сирия;
  • Непризнанные Абхазия и Южная Осетия.

Россия признала ДНР и ЛНР” по итогам внеочередного заседания Совета безопасности. 21 февраля президент РФ Владимир Путин после видеобращения подписал соответствующий указ.

В прямом эфире хозяин Кремля вместе с главарями псевдореспублик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником также подписал “договор о дружбе”.

Этими указами Путин фактически объявил о введении российских войск на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины.

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Фото: Getty Images

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