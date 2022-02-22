Организация Объединенных Наций сожалеет из-за решения России ввести войска на Восток Украины якобы в качестве “миротворческой миссии”.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН сообщила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло.

– Решение признать независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины нарушает суверенитет Украины и может иметь последствия для региона и всего мира, – отметила заместитель генсека ООН.

В ООН, утверждает Розмари Дикарло, обеспокоены эскалацией насилия и обстрелами из-за линии соприкосновения.

– Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 18 по 20 февраля зафиксировала 3 231 нарушение режима прекращения огня на Донбассе: 1 073 случая в Луганской области и 2 158 – в Донецкой области. Мы напоминаем всем сторонам об их обязательствах в рамках международного гуманитарного права, – отметила Розмари Дикарло.

По ее словам, в ООН глубоко обеспокоены сообщениями о жертвах среди гражданского населения, разрушении гражданской инфраструктуры и продолжающейся эвакуации.

– На фоне сегодняшних рисков и неопределенности еще более важно стремиться к диалогу. Переговоры – это единственный путь преодолеть разногласия в сфере региональной безопасности и урегулировать конфликт на Востоке Украины в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015), – подчеркнула она.

По ее словам, ближайшие часы и дни будут решающими.

– Опасность масштабного конфликта становится реальной, и его необходимо предотвратить любой ценой. Я могу заверить вас в полной приверженности генсекретаря усилиям по дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса, – добавила Розмари Дикарло.

Заместитель генсека подтвердила приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и напомнила о гуманитарной поддержке ООН.

– Учреждения Организации Объединенных Наций продолжают полноценно функционировать на всей территории Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях, – заверила Розмари Дикарло.

21 февраля Россия признала “ДНР” и “ЛНР”. После этого президент РФ Владимир Путин приказал Минобороны России обеспечить Вооруженными силами РФ “функции поддержания мира” на этих территориях.

22 февраля должно состояться внеочередное заседание Совета Федерации РФ. В 2014 году верхняя палата парламента России разрешила Путину ввести российские войска на территорию Украины.

Источник: ООН