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Факты / Мир / Мировые новости

Под санкции ЕС попадут все депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание “ЛДНР”

Валентина Летяк, редактор ленты
санкції
Фото: Dreamstime

Представительство председательствующей в Совете ЕС Франции сообщило, что на заседании 22 февраля послы стран ЕС согласовали точечные санкции против тех, кто причастен к признанию Россией фейковых республик на оккупированных территориях украинского Донбасса.

– Единство позиции ЕС в реакции на решение России. Решимость принять целенаправленные санкции против причастных лиц в тесной координации с нашими партнерами и союзниками, – таковы итоги встречи.

То есть под санкции ЕС попадут фактически все депутаты обеих палат российского парламента и, возможно, члены Совбеза РФ, вчера также единогласно поддержавшие признание так называемых ЛНР и ДНР.

 

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Перед этим корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил, что утром состоялась внеочередная встреча послов ЕС по ситуации вокруг Украины и России.

По его словам, они согласовали санкции, то есть замораживание активов и запрет на выдачу виз, против физических и юридических лиц.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что днем 22 февраля Евросоюз примет решение о введении санкций против России в связи с ее признанием террористических “ДНР” и “ЛНР”.

По его словам, ответ ЕС на действия Кремля будет в виде санкций, масштабы которых решат министры стран-членов.

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