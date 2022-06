Представительство председательствующей в Совете ЕС Франции сообщило, что на заседании 22 февраля послы стран ЕС согласовали точечные санкции против тех, кто причастен к признанию Россией фейковых республик на оккупированных территориях украинского Донбасса.

То есть под санкции ЕС попадут фактически все депутаты обеих палат российского парламента и, возможно, члены Совбеза РФ, вчера также единогласно поддержавшие признание так называемых ЛНР и ДНР.

Перед этим корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил, что утром состоялась внеочередная встреча послов ЕС по ситуации вокруг Украины и России.

По его словам, они согласовали санкции, то есть замораживание активов и запрет на выдачу виз, против физических и юридических лиц.

EU ambassadors extra meeting on #Ukraine and #Russia this morning has finished. agreement on sanctions listings (asset freezes and visa bans). both people and entities

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 22, 2022