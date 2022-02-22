Февраль, 22 в 14:20

Представительство председательствующей в Совете ЕС Франции сообщило, что на заседании 22 февраля послы стран ЕС согласовали точечные санкции против тех, кто причастен к признанию Россией фейковых республик на оккупированных территориях украинского Донбасса.

– Единство позиции ЕС в реакции на решение России. Решимость принять целенаправленные санкции против причастных лиц в тесной координации с нашими партнерами и союзниками, – таковы итоги встречи.

То есть под санкции ЕС попадут фактически все депутаты обеих палат российского парламента и, возможно, члены Совбеза РФ, вчера также единогласно поддержавшие признание так называемых ЛНР и ДНР.

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#Ukraine | Réunion du COREPER II qui vient de se terminer : ????Unité sur la position de l’UE en réaction aux décisions russes. ????Détermination à prendre des sanctions ciblées contre ceux qui sont impliqués, en coordination étroite avec nos partenaires et alliés. 1/2 ⤵️ — Présidence française du Conseil de l’UE ???????????????? (@Europe2022FR) February 22, 2022

Перед этим корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил, что утром состоялась внеочередная встреча послов ЕС по ситуации вокруг Украины и России.

По его словам, они согласовали санкции, то есть замораживание активов и запрет на выдачу виз, против физических и юридических лиц.

EU ambassadors extra meeting on #Ukraine and #Russia this morning has finished. agreement on sanctions listings (asset freezes and visa bans). both people and entities — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 22, 2022

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что днем 22 февраля Евросоюз примет решение о введении санкций против России в связи с ее признанием террористических “ДНР” и “ЛНР”.

По его словам, ответ ЕС на действия Кремля будет в виде санкций, масштабы которых решат министры стран-членов.