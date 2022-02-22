22 февраля состоится внеочередное заседание комиссии Украина – НАТО.

О времени проведении заседания на сайте Североатлантического альянса не сообщают.

Однако известно, что пообщаться с прессой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Йенс Столтенберг планирует в 17.00 по местному времени.

Напомним, что после того, как 21 февраля Россия признала “ДНР” и “ЛНР” генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Донецк и Луганск – это Украина, поэтому РФ своими действиями подрывает территориальную целостность страны и создает повод для вторжения.

По его словам, признание псевдореспублик подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договоренности, стороной которых является Россия.

Источник: НАТО