РФ продолжает планирование полномасштабного вторжения в Украину – Столтенберг

Есть основания предполагать, что в Кремле продолжают планирование полномасштабной атаки на Украину.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на брифинге про итогам внеочередного заседания комиссии Украина – НАТО.

Он заверил, что НАТО осуждает решение РФ о признании фейковых республик “ЛДНР” и приветствует санкции, вводимые против Москвы.

– Приветствуем санкции, вводимые многими странами НАТО. Мы самым решительным образом призываем Россию выбрать дипломатию. Это серьезная эскалация со стороны РФ и вопиющее нарушение международного права, – добавил Столтенберг.

По его словам, действия Москвы подрывают территориальную целостность Украины и несут серьезные последствия для европейской безопасности.

Североатлантический альянс 22 февраля созвал внеочередное заседание комиссии Украина – НАТО после того, как накануне Россия признала “ДНР” и “ЛНР”.

Тогда Столтенберг заявил, что Донецк и Луганск – это Украина, а Москва своими действиями подрывает территориальную целостность страны и создает повод для вторжения.