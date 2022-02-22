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РФ продолжает планирование полномасштабного вторжения в Украину – Столтенберг

Валентина Летяк редактор ленты
Єнс Столтенберг

Есть основания предполагать, что в Кремле продолжают планирование полномасштабной атаки на Украину.

Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на брифинге про итогам внеочередного заседания комиссии Украина – НАТО.

Он заверил, что НАТО осуждает решение РФ о признании фейковых республик “ЛДНР” и приветствует санкции, вводимые против Москвы.

– Приветствуем санкции, вводимые многими странами НАТО. Мы самым решительным образом призываем Россию выбрать дипломатию. Это серьезная эскалация со стороны РФ и вопиющее нарушение международного права, – добавил Столтенберг.

По его словам, действия Москвы подрывают территориальную целостность Украины и несут серьезные последствия для европейской безопасности.

Североатлантический альянс 22 февраля созвал внеочередное заседание комиссии Украина – НАТО после того, как накануне Россия признала “ДНР” и “ЛНР”.

Тогда Столтенберг заявил, что Донецк и Луганск – это Украина, а Москва своими действиями подрывает территориальную целостность страны и создает повод для вторжения.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Getty Images

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