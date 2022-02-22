Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал решение Кремля “признать” террористические псевдогосударственные образования “Д/ЛНР”.

Об этом турецкий лидер заявил в комментарии журналистам. Эрдоган отметил, что Анкара всегда четко выступала против такого шага Москвы.

Кроме того, он подчеркнул, что решение Кремля противоречит Минским договоренностям.

– В заявлении нашего МИД относительно последних событий отмечено, что решение России о “признании” так называемых “Д/ЛНР” противоречит Минским договоренностям. Это решение является явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы считаем это решение России неприемлемым. Мы снова призываем к здравому смыслу и соблюдению международного права, – заявил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что его страна стремилась снизить напряжение в российско-украинском конфликте.

Эрдоган прокомментировал и предложение президента Украины Владимира Зеленского по поводу саммита государств-постоянных членов Совбеза ООН с участием Турции и Германии.

– Предложение Зеленского – это положительный подход. Если члены Совбеза ООН и другие страны согласятся, мы займем свое место на этой встрече, – заверил турецкий лидер.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно предлагал свое государство как площадку для переговоров между Украиной и РФ по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Такую идею политик, в частности, повторил во время своего недавнего визита в Киев.

Кроме того, Эрдоган заявлял о намерении организовать в Турции встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным.

Источник: Daily Sabah, Anadolu