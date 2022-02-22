Европейский Союз и Украина созывают срочное заседание Совбеза ООН из-за признания Россией террористических формирований “ЛНР” и “ДНР”.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter, соответствующее решение уже передано в орган ООН.

– Украина требует созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез, – написал министр иностранных дел.

В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также выступил за срочный созыв Совбеза.

— Совет Безопасности ООН должен быть созван немедленно. Указ президента Путина о введении так называемой миротворческой миссии в так называемые ДНР и ЛНР – это еще одна прямая агрессия против Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, – написал он.

В то же время, постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд поддержала заявления Дмитрия Кулебы и Жозепа Борреля об экстренном заседании Совбеза.

— Совбез должен требовать от России уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, государства-члена ООН, — говорится в его заявлении.

Срочный созыв Совбеза ООН ожидается в 4.00 22 февраля по времени Киева.

Перед заявлениями о созыве Совбеза, главы внешнеполитических ведомств Украины и ЕС имели телефонный разговор.

– Обсудил следующие шаги с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой после решения России признать независимость неподконтрольных правительству (Украины, – Ред.) территорий Донецкой и Луганской областей. Мы остаемся непоколебимы в своей поддержке и преданности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, – написал Жозеп Боррель.

Он добавил, что главы МИД ЕС пообещали Дмитрию Кулеби поддержку со стороны Евросоюза, в частности в подготовке украинской армии. Главы МИД также окончательно утвердили кредитную программу для Украины на 1,2 млрд евро, которые Киев сможет получить в виде макрофинансовой помощи до конца 2022 года.

Напомним, 21 февраля Российская Федерация признала “независимость” незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР”, а президент России подписал соответствующие указы.

После этого Кремлем было объявлено о вводе войск на временно оккупированные территории Украины. Свое решение о вводе войск Владимир Путин аргументировал обеспечением “поддержки мира” в квазиреспубликах “ДНР” и “ЛНР” вооруженными силами РФ.

Источники: Josep Borrell Fontelles, Dmytro Kuleba