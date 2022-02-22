В ответ на признание Российской Федерацией районов Донецкой и Луганской областей “независимыми республиками” мировые страны заявили о введении санкций.

Одними из первых это сделали Соединенные Штаты Америки. Факты ICTV рассказывают, какие страны приняли решение о введении санкций в ответ на агрессивные действия Кремля в отношении Украины.

США

В ответ на признание РФ самопровозглашенных “ЛДНР” президент США Джо Байден подписал указ о наложении санкций, которым запретил новые инвестиции и финансовую деятельность представителей США на временно неподконтрольных территориях.

Что они предполагают?

Указ запрещает, в частности, новые инвестиции и финансовую деятельность американцев на территории “ЛДНР”, ввоз в США любых товаров, услуг или технологий с этих территорий и экспорт прямо или косвенно товаров, услуг или технологий из США во временно неподконтрольные Киеву части Донбасса.

Также блокируется имущество и интересы всех лиц, которые будут вести деятельность на оккупированных территориях или материальную помощь либо другую поддержку лицам, находящимся под санкциями. Запрещаются какие-либо транзакции, нарушающие ограничения, введенные этим указом, и будет наказываться сговор для обхода таких запретов.

В документе отмечается, что цель указа – это лишение России “возможности получить прибыль от ее вопиющих нарушений международного права”.

Читайте Белый дом рассматривает действия России в отношении Украины как начало нового вторжения

В Белом доме заявили, что эти санкции отличаются от списка “быстрых и жестких экономических мер”, которые США готовы принять в ответ на дальнейшее вторжение России в Украину. США призвали РФ к немедленной деэскалации ситуации.

Великобритания

Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о введении нового пакета санкций против РФ по признанию квазиреспублик “ДНР” и “ЛНР”.

Под британские санкции попали пять российских банков: Банк Россия, Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк.

Значительную часть акционеров Банка Россия составляют люди из ближайшего окружения Путина. Этот банк уже находится под санкциями США – Минфин назвал его банком крупных российских чиновников. Промсвязьбанк с 2017 года является государственным. А остальные попавшие под санкции банки работают в Крыму.

Санкции также введены против приближенных к президенту РФ Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Британии, будут заморожены, а этим лицам будет запрещено приезжать в страну.

Что известно о Тимченко и Ротонбергах?

Российский олигарх Геннадий Тимченко считается “кошельком” денег Путина за границами России, в основном в нефтегазовом бизнесе.

Тимченко – владелец инвестиционной компании Volga Group, совладелец крупного международного энерготрейдера Gunvor, нефтехимического СИБУР Холдинга, компании-производителя газа НОВАТЕК, железнодорожного оператора Трансойл, строительной ГК СТГ. Он уже давно находится под санкциями США.

Игорь Ротенберг – совладелец ООО РТ-Инвест Транспортные системы (РТИТС, оператор госсистемы взимания платы с грузовиков Платон). Его брат Борис – совладелец СМП-банка.

Германия

22 февраля в ответ на действия России канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта Северный поток-2. Он попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности.

Шольц заявил, что своими действиями на востоке Украины Путин нарушает не только Минские договоренности, но и Устав ООН, предусматривающий сохранение территориальной целостности и суверенитета государств.

Европейский Союз

Из-за признания Кремлем “независимости” псевдоформирований “ЛДНР” ЕС вводит санкции против 27 физических и юридических лиц. Также санкции распространяются на 351 депутата нелегитимной Государственной Думы — их включили в черный список.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что новый пакет санкций ЕС очень сильно ударит по России.

Кто еще заявил о готовности ввести санкции?

Еврокомиссия

Еврокомиссия разработала проект санкций, под которые попадут все депутаты нелегитимной Госдумы РФ, голосовавшие за признание “республиками” оккупированных территорий Донбасса. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Санкции предусматривают запрет на торговлю российскими гособлигациями, а также наложение ограничений на несколько сотен человек и компаний. Если они будут приняты, то под них попадут около 350 депутатов российского парламента, которые поддержали признание оккупированных территорий Донбасса “республиками”.

Санкции предусматривают заморозку их активов в ЕС, запрет на въезд в ЕС и запрет деловой деятельности с европейцами.

Япония

Япония заявила, что готова присоединиться к США и другим промышленно развитым странам G7 во введении санкций против РФ, если президент России отдаст приказ о полномасштабном вторжении в Украину.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал признание Россией “ЛНР” и “ДНР” и отправление туда войск “неприемлемыми действиями и нарушением международного права”.

Какие санкции рассматривает Япония против России, премьер-министр страны не уточнил.

Франция

Франция введет санкции против ответственных за решение о признании Россией незаконных образований на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель Франции при этой организации Николя Деривьер.

Он подчеркнул, что Франция “приветствует сдержанность, которую в этих сложных обстоятельствах демонстрирует Украина”., и выражает полную солидарность с народом и правительством Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил решение президента России Владимира Путина о признании “ЛДНР” на оккупированном Донбассе и призвал ввести против России жесткие общеевропейские санкции.