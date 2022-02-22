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Признание Россией “ЛДНР” является атакой на суверенитет Украины — Блинкен

Юля Захарченко редактор ленты
Ентоні Блінкен

Признание Россией террористических псевдореспублик “ДНР” и “ЛНР” противоречит заявлениям Москвы о приверженности дипломатии и является атакой на суверенитет Украины.

В этом убежден государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Он заявил, что решение России признать “ДНР” и “ЛНР” означает полный отказ Москвы от ее обязательств в рамках Минских соглашений.

США вместе со своими партнерами намерены дать ответ на признание Россией псевдореспублик, сообщил Блинкен.

— Признание Кремлем так называемых “ДНР” и “ЛНР” “независимыми” требует быстрого и жесткого ответа. Мы сделаем ответные шаги в координации с партнерами, — подчеркнул госсекретарь США.

В ближайшее время президент Америки Джо Байден подпишет указ о запрете инвестиций, торговли и финансирования псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.

В Белом доме отметили, что ожидали такого шага от России и готовы дать немедленный ответ на агрессивные действия РФ. США намерены принять дополнительные меры, чтобы Россия несла ответственность за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Фото: Getty Images

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