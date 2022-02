Евросоюз активирует группу экспертов по кибербезопасности для помощи Украине в противостоянии российским кибератакам. Такое решение было принято в ответ на запрос Киева.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Литвы.

In response to #Ukraine request ???????????????????????????????????????????????? are activating LT-led Cyber Rapid Response Team, which will help ????????institutions to cope with growing cyber threats. #StandWithUkraine pic.twitter.com/posfmv3rVT

— Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) February 22, 2022