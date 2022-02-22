Евросоюз активирует группу экспертов по кибербезопасности для помощи Украине в противостоянии российским кибератакам. Такое решение было принято в ответ на запрос Киева.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Литвы.

– В ответ на запрос Украины Литва, Нидерланды, Польша, Эстония, Румыния и Хорватия активируют Силы быстрого реагирования в киберпространстве для помощи украинским институциям в борьбе с растущими киберугрозами, — отмечается в сообщении ведомства в Twitter.

In response to #Ukraine request ???????????????????????????????????????????????? are activating LT-led Cyber Rapid Response Team, which will help ????????institutions to cope with growing cyber threats. #StandWithUkraine pic.twitter.com/posfmv3rVT — Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) February 22, 2022

Как сообщает издание Politico, Силы быстрого реагирования ЕС в киберпространстве (Cyber Rapid Response Team) включают около 10 киберэкспертов из шести стран Европы: Хорватии, Эстонии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии. Координатором является Литва.

Задачей Сил быстрого реагирования является взаимная помощь в противодействии инцидентам в киберпространстве. Кроме того, они могут оказывать помощь государствам, подвергшимся хакерским атакам.

Эта команда киберэкспертов подпадает под программу оборонного сотрудничества Евросоюза PESCO. По данным Politico, это будет ее первое развертывание.

Как рассказал в комментарии изданию заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс, европейские чиновники еще обсудят с Украиной детали: в частности, в помощи скольких экспертов и какого профиля нуждается наше государство.

– Отправка киберкоманды в Украину – это вариант, который мы рассматриваем, – заявил Абукявичюс.

О какой киберпомощи попросил Киев

По информации журналистов Politico, правительство Украины 18 февраля обратилось к Евросоюзу с просьбой о помощи в киберпространстве. В письме министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил об отправке в Киев группы экспертов для оценки “уязвимостей ключевых компьютерных сетей и систем”. Кулеба также попросил у ЕС “дополнительное техническое оборудование и программное обеспечение для усиления инфраструктуры в сфере кибербезопасности”.

В понедельник, 21 февраля, Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, после которого сообщил журналистам, что Украина получит комплексное предложение Евросоюза по укреплению кибербезопасности.

Министр подтвердил, что Киев ранее направил письмо в ЕС на этот счет и получил положительное решение.

– Украина получит предложение о системной помощи ЕС в укреплении нашей кибербезопасности, – подчеркнул Кулеба.

Впоследствии глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил в комментарии журналистам, что Евросоюз “отправит миссию экспертов, чтобы помочь Украине противостоять кибератакам”.

Стоит отметить, что правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA предупредила о потенциальных кибератаках 22 февраля на государственные сайты и банковские системы.

В целом в последние месяцы Украина испытала две мощные кибератаки на сайты органов госвласти, банки и портал Дія: в ночь на 14 января и 15 февраля.

Источник: МИД Украины, Politico, Министерство национальной обороны Литвы