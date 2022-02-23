В пятницу, 25 февраля, в Варшаве состоится внеочередной саммит лидеров Бухарестской девятки, посвященный нарастанию напряжения ситуации вокруг Украины и безопасности в восточной части Европы.

Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

Ранее о проведении саммита договорились президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и президент Румынии Клаус Йоханнис.

— В пятницу днем ​​в Варшаве состоится внеочередной саммит лидеров Бухарестской девятки, на котором будут обсуждаться ситуация вокруг Украины и ситуация с безопасностью в нашей части Европы, — заявил глава отдела международной политики президента Якуб Кумоч.

Дуда, Науседа и Йоханнис будут присутствовать на встрече, а президент Чехии Милош Земан примет участие дистанционно.

Читайте СМИ показали спутниковые снимки нового развертывания войск РФ на границе с Украиной

Бухарестская девятка (B9) была создана по инициативе Польши и Румынии. В нее входят страны, расположенные на восточной границе НАТО — Болгария, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Ранее лидеры Германии, Франции и Польши на встрече в Берлине единогласно осудили скопление российских войск и техники на границе Украины, а также заявили о необходимости обеспечения безопасности вокруг Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и польский президент Анджей Дуда отметили, что главной целью является сохранение мира в Европе.

Источник: prezydent.pl