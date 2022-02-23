Спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен предложила исключить Российскую Федерацию из состава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

По ее словам, Россия своими действиями нарушила территориальную целостность Украины и принцип верховенства права, а также грубо нарушила устав Совета Европы.

— Призываю Парламентскую ассамблею Совета Европы и Совет министров принять совместные действия по прекращению членства России в Совете Европы, — отметила спикер Сейма Литвы.

Она отметила, что Россия не только не отозвала аннексию Крыма, но все восемь лет с начала агрессии против Украины последовательно проводила дестабилизирующие действия, угрожала и продолжает угрожать применением военной силы против соседней страны.

— А объявив о “признании” “ДНР” и “ЛНР” в очередной раз нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины, международное право и Минские соглашения, — подчеркнула глава парламента.

По ее словам, России необходимо дать понять, что государству в том виде, как оно есть, нет места в организациях государств, защищающих демократию.

На своей странице в Facebook Чмилите-Нильсен отметила, что в своем обращении к россиянам Путин высмеял европейцев, позволивших РФ вернуться в ПАСЕ.

— Мы должны уважать себя, иначе нас никто не будет уважать. Надо обсудить эту идею по поводу членства РФ в ПАСЕ в Литве и передать ее Европе. Наряду с санкциями нужно закрыть двери всех приличных международных организаций для России, избравшей бандитский путь.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

21 февраля президент России Владимир Путин принял решение признать “независимость” двух прокремлевских сепаратистских “народных республик” на востоке Украины и разместить там войска.

Источник: Delfi