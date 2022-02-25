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Байден заявил, что не планирует вести переговоры с Путиным после начала войны

Илья Нежигай редактор ленты
Путин-Байден

Президент США Джо Байден заявил, что после начала полномасштабной войны России против Украины, переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным происходить не будут.

Об этом Джо Байден заявил во время брифинга с журналистами.

Президента США спросили, планирует ли он вести переговоры с Владимиром Путиным, а также есть ли какие-то каналы коммуникации, чтобы избежать расширения конфликта.

— Полномасштабный конфликт уже происходит. Мы должны предоставить все необходимое членам НАТО на восточном фланге. И у меня нет никаких планов вести переговоры с Путиным, — сказал он.

Джо Байден заявил, что президент России своими действиями желает возродить Советский Союз.

Напомним, ранее США и 27 европейских стран ввели широкий спектр санкций против российской экономики, ограничив работу доллара, евро и йен правительством РФ. Глава Белого дома заявил, что на данный момент отключение России от SWIFT не реализовано, однако это может стать следующим шагом.

Источник: White House

Фото: Depositphotos

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