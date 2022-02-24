Европейский Союз и НАТО обещают поддержку Украине на фоне агрессивного поведения России.

Об этом в Twitter написал президент Польши Анджей Дуда.

– Несмотря на усилия международного сообщества, Украина стала жертвой жестокого, неспровоцированного и неоправданного российского нападения. Мы сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и ЕС, будем вместе отвечать на российскую жестокую агрессию и не оставим Украину без поддержки, — отметил Анджей Дуда.

В то же время на агрессию России против Украины отреагировали также президент США Джо Байден, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц.

Утром 24 февраля 2022 года в Украине дестабилизировалась ситуация, возле ряда городов были слышны взрывы.

Mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej, Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 24, 2022

В связи с этим в стране ввели военное положение.

Однако граждан призывают избегать панических настроений и доверять информации только из проверенных источников.