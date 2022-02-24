Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Будем вместе отвечать на агрессию РФ. Дуда заявил о поддержке Украины

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
анджей дуда

Европейский Союз и НАТО обещают поддержку Украине на фоне агрессивного поведения России.

Об этом в Twitter написал президент Польши Анджей Дуда.

– Несмотря на усилия международного сообщества, Украина стала жертвой жестокого, неспровоцированного и неоправданного российского нападения. Мы сотрудничаем с нашими союзниками по НАТО и ЕС, будем вместе отвечать на российскую жестокую агрессию и не оставим Украину без поддержки, — отметил Анджей Дуда.

В то же время на агрессию России против Украины отреагировали также президент США Джо Байден, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц.

Утром 24 февраля 2022 года в Украине дестабилизировалась ситуация, возле ряда городов были слышны взрывы.

Читайте
Темный день для Европы: реакция мира на вторжение российских войск в Украину

В связи с этим в стране ввели военное положение.

Однако граждан призывают избегать панических настроений и доверять информации только из проверенных источников.

Фото: Depositphotos

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка