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Франция осуждает вторжение РФ в Украину – глава МИД

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Франция осуждает вторжение РФ в Украину – глава МИД

Представители французский властей осудили военное вторжение России на территорию Украины.

С заявлением выступил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

— Франция самым решительным образом осуждает военное вторжение в Украину, начатое Россией ночью, — отметил Жан-Ив Ле Дриан.

Еще перед вторжением России в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года утром, президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал оказывать экономическую, финансовую поддержку, а также оборонное оборудование стране.

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Кроме Франции, агрессивные действия РФ осудил президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Польши Анджей Дуда.

Также западные партнеры готовы продолжать оказывать Украине помощь.

Власти страны призывают граждан не поддаваться панике и доверять информацию только из проверенных источников.

Фото: Pexels

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