Франция осуждает вторжение РФ в Украину – глава МИД

Представители французский властей осудили военное вторжение России на территорию Украины.

С заявлением выступил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

Еще перед вторжением России в Украину, которое произошло 24 февраля 2022 года утром, президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал оказывать экономическую, финансовую поддержку, а также оборонное оборудование стране.

Кроме Франции, агрессивные действия РФ осудил президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Олаф Шольц, глава Польши Анджей Дуда.

Statement from French foreign minister Le Drian on #Ukraine:

“As the French President said this morning, France condemns in the strongest terms the military invasion of Ukraine launched by Russia overnight.”https://t.co/DRQhhEdcNN

— Pierre Morcos (@morcos_pierre) February 24, 2022