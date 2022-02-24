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Министр Кулеба призвал страны Евросоюза отключить Россию от Swift

Юля Захарченко редактор ленты
Министр Кулеба призвал страны Евросоюза отключить Россию от Swift

Отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и осуществление платежей Swift сделает почти невозможной пересылку денег для банков и финансовых учреждений в пределах страны или за границей.

– Я не буду дипломатическим в этой теме. Все, кто сейчас сомневается, нужно ли отключать Россию от Swift, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет на их руках. Отключите Россию от Swift, – подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Многие страны ввели санкции против России на фоне вооруженного вторжения в Украину. Мир осуждает военное нападение Российской Федерации.

– Требуем отключения России от Swift, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов для остановки агрессора, – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Польша, Эстония, Латвия и Литва настаивают на введении ограничений против России, отрезающих государство-оккупанта от международной межбанковской системы для осуществления платежей Swift.

Утром 24 февраля оккупационные войска России совершили вторжение на территорию Украины. Боевики до сих пор пытаются прорвать границы нашего государства.

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Фото: МИД

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