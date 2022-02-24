Национальный банк Польши (Narodowy Bank Polski) принял решение предоставить ссуду Украине в сумме до 4 млрд злотых (это почти $1 млрд).

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

– Правление Национального банка Польши приняло решение предоставить Национальному банку Украины валютный своп на сумму 4 млрд злотых, — отмечается в сообщении.

В пресс-службе выразили солидарность с украинским народом на фоне вторжения российских войск в Украину.

– Национальный банк Польши полностью выражает свою солидарность с НБУ и всем украинским народом перед лицом вооруженной агрессии России, — добавили в польском центробанке.

Стоит отметить, что валютный своп — это операция, в рамках которой польский Нацбанк занимает определенную сумму другому банку по предварительно определенной ставке.

Источник: RMF24, Национальный банк Польши