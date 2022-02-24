Совет Североатлантического альянса сделал заявление по нападению России на Украину 24 февраля.

Факты ICTV публикуют полный текст обращения Альянса, в котором НАТО отмечает, что именно Россия и только Россия избрала путь эскалации, а ее действия представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия.

— Мы решительно осуждаем ужасное нападение России на Украину, абсолютно неоправданное и неспровоцированное. Наши мысли со всеми погибшими и ранеными, народом Украины. Мы также осуждаем Беларусь за то, что она разрешила эту атаку.

Это новое нападение является серьезным нарушением международного права, включая Устав ООН, и полностью противоречит обязательствам России в Хельсинкском Заключительном акте, Парижской хартии, Будапештском меморандуме и Основополагающем акте Россия-НАТО. Это акт агрессии против независимой мирной страны.

Мы поддерживаем народ Украины и ее законных, демократически избранных президента, парламент и правительство. Мы будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

Мы призываем Россию немедленно прекратить свои военные действия и вывести все свои силы с территории Украины и вокруг нее, уважать международное гуманитарное право и предоставить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем нуждающимся.

Мы решительно осуждаем решение России признать сепаратистские регионы востока Украины. Это еще больше нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также противоречит Минским соглашениям, подписантом которых является Россия. Союзники никогда не примут это незаконное признание.

Мы решительно призываем Россию вернуться с избранного ею пути насилия и агрессии. Лидеры России обязаны нести полную ответственность за последствия собственных действий. Россия заплатит очень большую экономическую и политическую цену. НАТО будет тесно сотрудничать с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС.

В течение всего этого кризиса НАТО, союзники и наши партнеры приложили все усилия для продолжения дипломатии и диалога с Россией, в том числе на самом высоком уровне, и сделали много существенных предложений по повышению безопасности всех стран евроатлантического региона. Мы неоднократно приглашали Россию на переговоры в Совете Россия-НАТО. Россия до сих пор не ответила взаимностью. Именно Россия и только Россия избрала эскалацию.

Действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности и будут иметь геостратегические последствия. НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех членов Альянса. Мы разворачиваем дополнительные оборонные наземные и воздушные силы в восточной части Альянса, а также дополнительные морские средства. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все чрезвычайные ситуации.

Сегодня мы провели консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора. Мы решили, согласно нашему оборонному планированию защиты всех союзников, принять дополнительные меры для дальнейшего усиления сдерживания и обороны в Альянсе. Наши меры есть и остаются превентивными, пропорциональными и не эскалационными.

Наша приверженность статье 5 Вашингтонского договора является железной. Мы объединены, чтобы защищать друг друга.

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Источник: НАТО