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США введут суровые санкции против России – Байден после переговоров с Зеленским

Татьяна Забожко редактор ленты
Володимир Зеленський_Джо Байден

Соединенные Штаты, союзники и партнеры введут суровые санкции против России.

Об этом по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил глава США Джо Байден.

– Во время разговора с Владимиром Зеленским я осудил неспровоцированное и неоправданное нападение российских военных. Я проинформировал его о шагах, которые мы делаем для того, чтобы сплотить международное осуждение, в частности во время заседания в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, – отметил Джо Байден.

Президент США сообщил, что Владимир Зеленский попросил его призвать лидеров мира четко выступить против вопиющей агрессии президента Путина и поддержать народ Украины.

– Я буду встречаться с лидерами G7. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры введут суровые санкции против России. Мы и в дальнейшем будем оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу, – заверил президент США.

Источник: White House

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