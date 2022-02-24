Соединенные Штаты, союзники и партнеры введут суровые санкции против России.

Об этом по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил глава США Джо Байден.

– Во время разговора с Владимиром Зеленским я осудил неспровоцированное и неоправданное нападение российских военных. Я проинформировал его о шагах, которые мы делаем для того, чтобы сплотить международное осуждение, в частности во время заседания в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, – отметил Джо Байден.

Президент США сообщил, что Владимир Зеленский попросил его призвать лидеров мира четко выступить против вопиющей агрессии президента Путина и поддержать народ Украины.