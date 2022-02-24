Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут отвечать едино и решительно на решение президента РФ Владимира Путина начать вторжение.

Об этом в обращении заявил президент США Джо Байден.

– Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который испытывает неспровоцированное и неоправданное нападение российских военных. Президент Путин избрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим потерям и человеческим страданиям, – подчеркнул президент Соединенных Штатов.

По словам Джо Байдена, только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет эта атака.

– Мир привлечет Россию к ответственности, – заверил президент США.

Джо Байден добавил, что будет следить за ситуацией из Белого дома и продолжать регулярно получать обновления от своей команды национальной безопасности.

– Утром я встречусь со своими коллегами из G7, а затем обращусь к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности, – пообещал президент США.

Глава Соединенных Штатов заверил, что будет координировать свои действия с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить сильный, единый ответ, который сдерживает любую агрессию против Альянса.