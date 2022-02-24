Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения незаконных вооруженных формирований “ДНР” и “ЛНР” к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой оказать военную помощь.

Как отметил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, это является продолжением эскалации со стороны РФ.

— Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности, — говорится в сообщении министра.

Известно, что заседание Совбеза ООН запланировано на 5.30 24 февраля по киевскому времени.

Перед этим, 23 февраля, предводители так называемых ДНР и ЛНР выступили с просьбой к президенту РФ помочь отразить “агрессию ВСУ”, чтобы избежать жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы на Донбассе.

Вечером того же дня Верховная Рада ввела режим чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Режим ЧС начал действовать с 00.00 24 февраля.

Источник: Dmytro Kuleba